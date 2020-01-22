В Волгоградской области нелегальные мигранты трудились в теплицах по выращиванию овощей

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:47:22+03:00

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Волгоградская область одна из лидеров в стране по урожаю овощей. И часть из них выращивают в теплицах мигранты. Целые плантации раскинулись не только в Городищенском, Иловлинском районах, но и в Николаевском и Быковском. Причем трудятся на них не только весной и летом, но даже зимой – готовят почву к новой рассаде. И основной рабочей силой вот уже много лет являются мигранты. Как оказалось, не у всех из них есть оформленные патенты, без которых гражданин другого государства не имеет права даже одну грядку всполоть. Во время очередного рейда Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области нашли десять человек без соответствующих документов.

Штраф грозит не только им, но и работодателю – по 800 тысяч за каждого нелегального рабочего. Также у нескольких человек не было право находиться в нашей стране. Так что им светят уголовные дела и выдворение из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU