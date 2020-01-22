2020-01-22T11:35:46+03:00
Происшествия

Под Волгоградом задержали теневого владельца эконом-магазина

Это уже второй подозреваемый в деле о продаже немаркированных одежды и обуви
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Из магазина изъяли товары на 12,5 миллиона рублей.Из магазина изъяли товары на 12,5 миллиона рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В городе Волжском Волгоградской области полицейские вместе с ФСБ задержали второго подозреваемого в реализации немаркированных одежды и обуви в эконом-магазине. На этот раз - реального владельца теневого бизнеса. По словам подозреваемых, одежду и обувь они покупали на одном из рынков Москвы, а потом продавали в своем магазине на улице Труда.

Факт незаконной торговли в эконом-магазине оперативники выявили в июле 2019 года. На одежде, обуви, в том числе детских, не было ни маркировки, ни других признаков производителя одежды и гарантии ее качества. Во время расследования и обысков изъяли более 16 тысяч товаров на 12,5 миллиона рублей. Тогда же на 29-летнего индивидуального предпринимателя, от лица которого шла торговля, завели уголовное дело за «приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки». Теперь задержали второго подозреваемого по этому уголовному делу. 39-летний волжанин ни в каких документах не фигурировал, но по факту был теневым владельцем этого бизнеса и организовывал все сам.

- Свою вину он, как и его подельник отрицает, но ни на один товар документы предъявить не смогли, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Сейчас оба подозреваемых под подпиской. Расследование продолжается, дело вскоре передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом задержали теневого владельца эконом-магазина
Центр поддержки самозанятых открыли в Волгограде
На севере Волгограда закроют на ночь ж/д переезд
В центре Волгограда «Приора» пролетела на "красный" и протаранила забор
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем на юге Волгограда доме
Собаке без мордочки из Волгограда нашли семью в Лондоне
В Астрахани пристав пришел к должнику и задержал его гостя, находившегося в розыске
Получил 2,5 года тюрьмы: волгоградец обвинил погибшего друга в ДТП
В Волжском в День студента устроят зачетный праздник
Более трех тысяч должников из Волгограда метут улицы и собирают мусор
Волгоградские полицейские поймали автоворов, вскрывших семь машин за три дня
ФК «Тамбов» рассматривает Волгоград-Арену для домашних игр в РПЛ
Возить пассажиров по маршруту Волгоград-Камышин будут только частные перевозчики
Мокрый снег, ветер и гололед: волгоградцев предупреждают о непогоде
В Волгограде водитель сумел выбраться из машины, перевернувшейся в овраг с водой
В Волгоградском музыкальном театре за пять лет пятый директор
В 2020-м начнут строить новую дорогу из Волгограда в Волжский