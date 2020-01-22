Под Волгоградом задержали теневого владельца эконом-магазина

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:35:46+03:00

Это уже второй подозреваемый в деле о продаже немаркированных одежды и обуви

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В городе Волжском Волгоградской области полицейские вместе с ФСБ задержали второго подозреваемого в реализации немаркированных одежды и обуви в эконом-магазине. На этот раз - реального владельца теневого бизнеса. По словам подозреваемых, одежду и обувь они покупали на одном из рынков Москвы, а потом продавали в своем магазине на улице Труда.

Факт незаконной торговли в эконом-магазине оперативники выявили в июле 2019 года. На одежде, обуви, в том числе детских, не было ни маркировки, ни других признаков производителя одежды и гарантии ее качества. Во время расследования и обысков изъяли более 16 тысяч товаров на 12,5 миллиона рублей. Тогда же на 29-летнего индивидуального предпринимателя, от лица которого шла торговля, завели уголовное дело за «приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки». Теперь задержали второго подозреваемого по этому уголовному делу. 39-летний волжанин ни в каких документах не фигурировал, но по факту был теневым владельцем этого бизнеса и организовывал все сам.

- Свою вину он, как и его подельник отрицает, но ни на один товар документы предъявить не смогли, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Сейчас оба подозреваемых под подпиской. Расследование продолжается, дело вскоре передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU