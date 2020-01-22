2020-01-22T10:46:04+03:00
Общество

Центр поддержки самозанятых открыли в Волгограде

Проконсультироваться по вопросам специального налогового режима для самозанятых можно в Волгоградской ТПП
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Платить налоги теперь должны репетиторы, слесари, парикмахеры и другие частники.Платить налоги теперь должны репетиторы, слесари, парикмахеры и другие частники.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 1 января 2020 года Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, где ввели новый налог для самозанятых. Платить налоги теперь должны репетиторы, слесари, парикмахеры и другие специалисты, которые в частном порядке производили товары или оказывали услуги. Получить статус самозанятых и платить всего 4 – 6 % налогов могут и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников. В новом статусе уже зарегистрировались около 1600 жителей области. А накануне в Волгограде появился первый Центр поддержки самозанятых. Открыли его в Волгоградской торгово-промышленной палате (ВТПП). Здесь смогут получить консультацию все, кто захочет воспользоваться специальным налоговым режимом и легализовать свой профессиональный доход.

– Кроме того, консультанты будут обучать граждан работе со специальным приложением для самозанятых «Мой налог», если вдруг по этому поводу возникнут вопросы, – рассказал президент ВТПП Вадим Ткаченко.

Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей Волгоградской области Ольга Устинова, новый статус будет полезен для предпринимателей, которые соответствуют всем требованиям самозанятых. ИП смогут упростить ведение бизнеса и снизить риски, ведь сдавать отчетность и применять контрольно-кассовую технику в этом случае не нужно.

Задать вопросы специалистам Центра поддержки самозанятых можно по телефону, по электронной почте и лично. Работает он по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, кабинет 402. Бесплатная «горячая линия» - 8 (800) 700 13 63. E-mail: cpsz_vtpp@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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