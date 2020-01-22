На севере Волгограда закроют на ночь ж/д переезд

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:01:18+03:00

Из-за ремонта нельзя будет проехать через пути на пересечении с улицей Шурухина

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Волгоградским водителям, чей маршрут лежит через северные районы Волгограда, в ближайшее время придется искать пути объезда. На время ремонта в Тракторозаводском районе города закроют железнодорожный переезд. Правда, всего на одну ночь. Автомобилисты не смогут проехать через пути на 29-м километре перегона Орловка – Мечетка в ночь с 22 на 23 января 2020 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, движение автотранспорта на железнодорожном переезде на пересечении с улицей Шурухина остановят с 22 часов 22 января до 4 часов утра 23 января.

Закрытый железнодорожный переезд в это время водителям можно будет объехать по улицам Шкирятова, Костюченко, Пятой, Кропоткина, а также по улицам Николая Отрады, Героев Тулы, Латошинской и Третьей продольной магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU