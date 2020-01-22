2020-01-22T09:46:12+03:00
Происшествия

В центре Волгограда «Приора» пролетела на "красный" и протаранила забор

В аварии пострадали двое
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Машина протаранила ограду.Машина протаранила ограду.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

ДТП на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда произошло в половине шестого вечера 21 января. 22-летний парень на «Ладе Приоре» решил проскочить перекресток с улицей Профсоюзной на "красный" – светофор только переключился с желтого. Он на скорости врезался в «Ладу Гранту», которая как раз поворачивала налево. За рулем был 25-летний волгоградец. «Приору» отбросило в сторону прямо на ограждение напротив магазина "Алмаз". В результате аварии пострадали водитель и пассажирка «Приоры». Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

Еще одна авария с пострадавшими произошла в Камышине. 32-летний водитель на «БМВ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «двенадцатой», за рулем которой был 32-летний мужчина.

- В столкновении пострадали 30-летняя женщина и 9-летняя девочка. Их на "скорой" доставили в больницу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

В центре Волгограда "Приора" протаранила забор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом задержали теневого владельца эконом-магазина
Центр поддержки самозанятых открыли в Волгограде
На севере Волгограда закроют на ночь ж/д переезд
В центре Волгограда «Приора» пролетела на "красный" и протаранила забор
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем на юге Волгограда доме
Собаке без мордочки из Волгограда нашли семью в Лондоне
В Астрахани пристав пришел к должнику и задержал его гостя, находившегося в розыске
Получил 2,5 года тюрьмы: волгоградец обвинил погибшего друга в ДТП
В Волжском в День студента устроят зачетный праздник
Более трех тысяч должников из Волгограда метут улицы и собирают мусор
Волгоградские полицейские поймали автоворов, вскрывших семь машин за три дня
ФК «Тамбов» рассматривает Волгоград-Арену для домашних игр в РПЛ
Возить пассажиров по маршруту Волгоград-Камышин будут только частные перевозчики
Мокрый снег, ветер и гололед: волгоградцев предупреждают о непогоде
В Волгограде водитель сумел выбраться из машины, перевернувшейся в овраг с водой
В Волгоградском музыкальном театре за пять лет пятый директор
В 2020-м начнут строить новую дорогу из Волгограда в Волжский