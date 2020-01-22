В центре Волгограда «Приора» пролетела на "красный" и протаранила забор
ДТП на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда произошло в половине шестого вечера 21 января. 22-летний парень на «Ладе Приоре» решил проскочить перекресток с улицей Профсоюзной на "красный" – светофор только переключился с желтого. Он на скорости врезался в «Ладу Гранту», которая как раз поворачивала налево. За рулем был 25-летний волгоградец. «Приору» отбросило в сторону прямо на ограждение напротив магазина "Алмаз". В результате аварии пострадали водитель и пассажирка «Приоры». Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.
Еще одна авария с пострадавшими произошла в Камышине. 32-летний водитель на «БМВ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «двенадцатой», за рулем которой был 32-летний мужчина.
- В столкновении пострадали 30-летняя женщина и 9-летняя девочка. Их на "скорой" доставили в больницу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
В центре Волгограда "Приора" протаранила забор.
ИСТОЧНИК KP.RU