2020-01-21T22:00:46+03:00
Происшествия

Тела двух мужчин нашли в сгоревшем на юге Волгограда доме

На месте ЧП работали 18 спасателей и 6 пожарных машин
Юлия Данильченко
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ЧП, унесшее жизни двух человек, произошло около девяти часов вечера 21 января в Кировском районе Волгограда: очевидцы увидели густой дым над СНТ «Сластена». Было очевидно, что один из домов загорелся. Жители сообщили об этом диспетчеру пожарно-спасательной службы. На место тут же выехали МЧСники.

Огонь охватил двухэтажную дачу практически полностью. Пламя очень быстро распространилось по всей площади. Буквально через десять минут пожарным удалось локализовать очаг возгорания, а в 21:20 ликвидировать.

- Всего привлекалось 18 человек, 6 единиц техники, от МЧС 8 человек и 3 единицы техники. МЧС призывает жителей Волгоградской области соблюдать требования пожарной безопасности в быту, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального МЧС.

Как выяснилось, газа в домике не было, но было электричество. Что именно стало причиной ЧП - пока неясно. Спасатели осмотрели место и нашли тела двух мужчин, их личности устанавливаются.

- В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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