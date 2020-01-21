2020-01-21T18:14:16+03:00
Происшествия

В Астрахани пристав пришел к должнику и задержал его гостя, находившегося в розыске

Фотографии мужчины распространили по всем ведомствам
Юлия Данильченко
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На жителя Астрахани возбудили уголовное дело по статье за угрозу убийством собственной супруге. Но мужчина был уверен, что ему все сойдет с рук и твердо решил в суды не ходить. Его объявили в розыск, фотографии разослали по разным ведомствам, которые могли бы оказать содействие в поимке обвиняемого. Так и вышло.

- В ходе обеспечения безопасности исполнительных действий судебного пристава-исполнителя в одном из сел Енотаевского района, на кухне домовладения должника, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обратил внимание на мужчину, чья внешность подходила под описание нарушителя закона, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Астраханской области.

Сверив паспорт и данные из полиции судебный пристав лишь убедился в своем предположении и задержал астраханца. Ему все-таки придется явиться в суд и ответить по закону за угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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