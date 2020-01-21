Получил 2,5 года тюрьмы: волгоградец обвинил погибшего друга в ДТП

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:13:26+03:00

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Краснооктябрьский районный суд Волгограда осудил водителя на 2,5 года тюрьмы за смертельное ДТП. Авария произошла летом 2017 года на проспекте Ленина в северной части города-героя. Как установлено, ранним утром «Рено Меган» мчался по проспекту Ленина в сторону Центрального района. Напротив дома № 100 сидевший за рулем 28-летний мужчина не справился с управлением и врезался в столб.

Очнулся водитель уже в больнице, где ему и сообщили, что его друг, находившийся в салоне, погиб. Завели уголовное дело, так как владелец машины в момент аварии был явно пьян.

- В ходе рассмотрения дела отрицал вину в инкриминируемом ему преступлении. С его слов они с другом общались в припаркованном автомобиле, при этом он находился на пассажирском сидении, а погибший на водительском. Около 5 часов утра он уснул, а проснулся уже в больнице, где узнал, что они попали в аварию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе районного суда.

Несмотря на эту «легенду», мужчину все же осудили: следователи полностью доказали его вину, в том числе благодаря свидетелям смертельной аварии. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU