2020-01-21T18:00:20+03:00
Общество

В Волжском в День студента устроят зачетный праздник

Татьянин день 25 января 2020 в Волжском отметят с размахом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Студенты Волжского отметят свой праздник в парке Волжский.Студенты Волжского отметят свой праздник в парке Волжский.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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День российского студенчества в городе Волжском Волгоградской области отметят с размахом. В программе праздника «Зачётный Волжский» 25 января 2020 - квиз, КВН, мастер-классы, спортивные игры, квартирник и развлечения на катке. Причем везде ждут не только студентов, но и старшеклассников. Праздник пройдет в ДК «Октябрь» и в парке «Волжский», начало в 15.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете по делам молодежи администрации Волжского, в парке «Волжский» у входа в ДК «Октябрь» 25 января 2020 с 15 часов будут работать интерактивные спортплощадки и пройдет командная квест-игра. В 16.00 начнется квартирник в Картинной галерее. Вход на каток «Айсберг» у колеса обозрения с 18 часов в этот день для студентов будет на 25% дешевле - на празднике будут раздавать флаеры.

25 января 2020 в 15 часов в ДК «Октябрь» Волжского на первом этаже разместятся фотоконкурс, разные творческие мастер-классы и конкурс «Золотая шпора», а на 2-м этаже пройдет концерт и игра «IQ-гонка «Квиз плиз». В 15.30 начнется КВН, в 16.00 о личном бренде расскажет основатель антикафе «Зая» Саркис Мкртчян, а в 16.45 Софья Лисевская поднимет тему «Это вам не Instagram».

ИСТОЧНИК KP.RU

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