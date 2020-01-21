2020-01-21T17:46:12+03:00
Общество

Более трех тысяч должников из Волгограда метут улицы и собирают мусор

Приставы стали привлекать алиментщиков к обязательным работам
Юлия Данильченко
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С 2019 года более шести тысяч волгоградцев не захотели отдавать долги вовремя. У судебных приставов особый подход к злостным неплательщикам – их по закону могут привлечь к обязательным работам. И привлекают. Мести улицы, убирать мусор, красить заборы – вариантов отработать неоплаченные счета очень много. Все чаще приставы стали применять такие меры к алиментщикам.

- В настоящее время 3 300 жителей Волгоградской области трудятся на обязательных работах. В прошлом году у судебных приставов Волгоградской области на исполнении находилось более 6 000 постановлений судов в отношении должников о назначении им административных наказаний в виде обязательных работ. 2 700 постановлений уже исполнены, и должники отработали свои наказания в 2019 году, 3 300 оставшихся начали отработку в 2019 году и продолжили ее в 2020-м, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Некоторые очень испугались, что отвечать за неуплату долга все-таки придется – материально или физически. На сегодняшний день восемь волгоградцев решили скрыться от правосудия и сейчас объявлены в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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