Волгоградские полицейские поймали автоворов, вскрывших семь машин за три дня

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:52:14+03:00

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В первых числах января в полицию города Котово Волгоградской области массово стали поступать заявления от автовладельцев, у которых вскрыли и обокрали машины. За три дня - с 9 по 12 января - насчитали семь пострадавших. На поиски воришек бросили все силы. И нашли. Оказалось, что это дело рук двух жителей Жирновского района: одному 24 года, другому - 31. Оба нигде не работают и уже были неоднократно судимы. Они признались, что каждый день приезжали в Котово в поисках наживы. Искали припаркованные во дворах отечественные легковушки, вскрывали их при помои подбора ключа или разбивая форточки, и забирали из салонов все ценные вещи - магнитолы, ноутбуки, щетки, телефоны, даже аккумуляторы снимали.

- Все добытое имущество везли к себе домой, где прятали в гаражах. Общий ущерб составил около 44 тысяч рублей, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Мужчины признались, что собирались продать это «добро». Но теперь все это изъяли полицейские.

- Одного задержанного взяли под стражу, второй находится на подписке о невыезде. Следователи завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Грозит ворам до 5 лет колонии, - сообщают в региональном Главке.

Сейчас полицейские выясняют, не причастны ли эти автоворы и к кражам в других соседних районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU