ФК «Тамбов» рассматривает Волгоград-Арену для домашних игр в РПЛ

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:28:14+03:00

Своего стадиона у клуба так и не появилось, а «Мордовия Арена» команду не устраивает

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Футбольный клуб «Тамбов» опять в поисках. Вновь ищут стадион, где они будут играть матчи весенней части сезона 2019/2020 в Российской премьер-лиге. И «Волгоград Арена» опять в списке претендентов.

Напомним, стадион Тамбова не соответствует требованиям к проведению матчей РПЛ, поэтому команда вынуждена искать арену для домашних игр в других городах. Параллельно в Тамбове начали реконструкцию своего стадиона, но подрядчик сорвал сроки «дорожной карты» по обновлению и к весне поле опять не готово.

Осеннюю часть сезона команда провела в Саранске, но клуб вынужден был отказаться от Мордовии из-за дорогой аренды и малого числа болельщиков, приходящих на игры.

«Мы ищем, где нам будет дешевле, потому что Саранск очень дорого нам обходится, и у нас нет такого бюджета. Пока окончательного решения, где мы будем играть весеннюю часть чемпионата, нет. Рассматриваем все варианты - Нижний Новгород, Тула, Волгоград, - цитируют РИА-новости гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову.

Окончательное решение обещают принять в ближайшие дни.

Напомним, ФК «Тамбов» занимает сейчас 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU