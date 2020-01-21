2020-01-21T16:16:37+03:00
Общество

Возить пассажиров по маршруту Волгоград-Камышин будут только частные перевозчики

ГУП ВО «Волгоградавтотранс» отменил школьные проездные на автобусы №103 и 104
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Как следствие - поднимется цена на проезд из Волгограда в Камышин. Льгот уже не будет.Как следствие - поднимется цена на проезд из Волгограда в Камышин. Льгот уже не будет.
Изменить размер текста:

Новый год начался для жителей Камышина Волгоградской области с неприятного известия: льготного проезда на автобусах, следующих в Волгоград, больше не будет. Все дело в том, что ГУП ВО «Волгоградавтотранс» отказалось обслуживать маршрут № 602 «Камышин (АС) - Волгоград (АВ)» и вычеркивает его из своей карты регулярных перевозок. Об этом предприятие уведомило региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства 13 января 2020-го. О чем имеется соответствующая запись на сайте комитета.

Что это значит? Значит, что отныне работать на этом маршруте будут только частные перевозчики. Их три, так что с потоком пассажиров они, без сомнения, справятся.

Еще одна нерадостная новость от «Волгоградавтотранса": предприятие больше не будет продавать школьные проездные билеты на автобусы №103 и 104, которые обслуживают пригородные поселки Волгограда. То есть, если раньше на проезд ученики тратили 300 рублей в месяц, то теперь эти расходы увеличатся до 1250 рублей.

Отметим, что автобус №103 ездит в поселок Соляной, расположенный на южном выезде из Волгограда. До настоящего момента стоимость проезда в нем составляла 15 рублей, теперь поднялась до 25 рублей. Автобус №104 возил пассажиров из Волгограда до Червленого разъезда. В нем проезд также подорожал на 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградские полицейские поймали автоворов, вскрывших семь машин за три дня
ФК «Тамбов» рассматривает Волгоград-Арену для домашних игр в РПЛ
Возить пассажиров по маршруту Волгоград-Камышин будут только частные перевозчики
Мокрый снег, ветер и гололед: волгоградцев предупреждают о непогоде
В Волгограде водитель сумел выбраться машины, перевернувшийся в овраг с водой
Директором музтеатра стала Кристина Блинова
В 2020-м начнут строить новую дорогу из Волгограда в Волжский
40% уходит на еду: волгоградцы тратят по 15 тысяч в месяц
В Волгограде два бизнесмена за аферы с налогами лишились свободы и квартир
В Волгограде ищут пропавшего подводного охотника
Волжанин расправился с отцом на глазах своих маленьких детей
Волгоградцам пересчитают пособия на третьего ребенка: кому и сколько
Под Астраханью собака изуродовала лицо пятилетней девочки
Волгоградцев 26 января приглашают на мотокросс
Вынесли приговор бывшему замглавы Волгограда, который пытался обмануть арестованного депутата
В Михайловке будут судить водителя-наркомана, насмерть сбившего подростка
За сутки в ДТП на волгоградских дорогах пострадали двое подростков
Чемпионат по фигурному веловождению пройдет в Волгограде
Два волгоградца унесли с витрины три айфона, пока менеджер отвлекся на клиента
Число жалоб волгоградцев на открытые люки сократилось в 10 раз
В День студента на катке в пойме Царицы устроят диджей фест
Волгоград попал в ТОП-10 самых ленивых городов России
39 волгоградцев вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
За торговлю наркотиками в Волгограде томичу грозит 20 лет колонии
На Крещение в прорубь окунулись 3,5 тысячи волжан
Зарезала, ограбила и сожгла: за убийство астраханку отправили в колонию на 12 лет