Возить пассажиров по маршруту Волгоград-Камышин будут только частные перевозчики

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:16:37+03:00

Как следствие - поднимется цена на проезд из Волгограда в Камышин. Льгот уже не будет.

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Новый год начался для жителей Камышина Волгоградской области с неприятного известия: льготного проезда на автобусах, следующих в Волгоград, больше не будет. Все дело в том, что ГУП ВО «Волгоградавтотранс» отказалось обслуживать маршрут № 602 «Камышин (АС) - Волгоград (АВ)» и вычеркивает его из своей карты регулярных перевозок. Об этом предприятие уведомило региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства 13 января 2020-го. О чем имеется соответствующая запись на сайте комитета.

Что это значит? Значит, что отныне работать на этом маршруте будут только частные перевозчики. Их три, так что с потоком пассажиров они, без сомнения, справятся.

Еще одна нерадостная новость от «Волгоградавтотранса": предприятие больше не будет продавать школьные проездные билеты на автобусы №103 и 104, которые обслуживают пригородные поселки Волгограда. То есть, если раньше на проезд ученики тратили 300 рублей в месяц, то теперь эти расходы увеличатся до 1250 рублей.

Отметим, что автобус №103 ездит в поселок Соляной, расположенный на южном выезде из Волгограда. До настоящего момента стоимость проезда в нем составляла 15 рублей, теперь поднялась до 25 рублей. Автобус №104 возил пассажиров из Волгограда до Червленого разъезда. В нем проезд также подорожал на 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU