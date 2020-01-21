Мокрый снег, ветер и гололед: волгоградцев предупреждают о непогоде

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:29:50+03:00

Дорожные и экстренные службы уже готовы к усиленным дежурствам на дорогах.

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Серая и хмурая зима уже так поднадоела волгоградцам, что сообщение синоптиков о грядущем снегопаде уже воспринимают как радостную весть. Да, 22 января Волгоградскую область будет засыпать снегом. Правда, долго из-за плюсовой погоды он не пролежит, а вот проблем на дорогах может создать много. Поэтому дорожные службы уже перевели в режим повышенной готовности. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Вогградские синоптики обещают на 22 января снег, мокрый снег и снег с дождем, а на дорогах - гололедицу. При этом столбик термометра будет колебаться в пределах от 3º ночью, до 0…+5º градусов днем. Плюс к этому сильный ветер, порывы которого будут достигать местами 15-20 метров в секунду.

-На подведомственных трассах Волгоградской области возможны неблагоприятные погодные условия. Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать на волгоградских дорогах 181 единицу техники. Число спецмашин будет регулироваться в зависимости от обстановки, - говорят в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

И просят водителей неукоснительно соблюдать ПДД, не гнать и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

ВАЖНО!

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752)710432.

ИСТОЧНИК KP.RU