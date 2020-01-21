В Волгограде водитель сумел выбраться машины, перевернувшийся в овраг с водой

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:42:59+03:00

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Авария на улице Автотранспортная в Ворошиловском районе произошла около часа дня 21 января. На дороге столкнулись «Рено» и «Мазда», которые ехали в попутном направлении. От удара «Мазду» выбросило с проезжей части в овраг, на дне которого образовалась огромная грязная лужа. Иномарка перевернулась. Но водитель оказался очень ловким – он смог выбраться из машины. Видимо решил, что утонуть в болоте - не его карма. И потом даже несколько раз возвращался за вещами.

На место приехала «скорая», но помощь медиков не потребовалась. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП. А водитель упавшей машины быстро решил вопрос, как достать машину из ямы - вызвал грузовик с краном.

Полицейские просят водителей быть аккуратными и вежливыми на дорогах. Заранее предупреждать о маневрах, не идти на рискованные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU