Директором музтеатра стала Кристина Блинова

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:28:17+03:00

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В Волгоградском музыкальном театре поменялось руководство. Директором учреждения культуры, уже шестым за последние пять лет, стала Кристина Блинова, которая до этого была руководителем волгоградской детской школы искусств №5. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в музыкальном театре новый директор начнет работать с 22 января 2020 года. Ее главной задачей будет административно-хозяйственная деятельность театра. Что касается прежнего директора Ольги Третьяковой, то она уволилась с руководящей должности по собственному желанию, но останется в театре на своей прежней должности - ассистента режиссера.

Кристине Владимировне Блиновой сорок лет. Выпускница местного педуниверситета сейчас получает второе высшее в институте культуры. На руководящих должностях работает уже около десяти лет.

За последние пять лет в музыкальном театре сменилось уже пять директоров. Кто-то уходил со скандалом, кто-то - на повышение. Два бывших директора театра сейчас руководят культурой в Волгограде и в области. Напомним, в марте 2015 года Директор Волгоградского музыкального театра Дмитрий Асеев был уволен со скандалом после митинга недовольных артистов. В апреле того же года директором театра стал Станислав Малых, который в ноябре 2017-го возглавил областную филармонию, а позже - областной комитет культуры. На место директора пришел Дмитрий Полянин, который уже через год перешел в городской комитет культуры. В конце ноября 2018 года директором театра стала ассистент режиссера и заместителя худрука Ольга Третьякова.

ИСТОЧНИК KP.RU