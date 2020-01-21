В 2020-м начнут строить новую дорогу из Волгограда в Волжский

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:02:38+03:00

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В 2020-м году в Волгограде приступят к третьему этапу строительства мостового перехода через реку Волга. Еще два года назад - в 2018-м - облстрой заказал разработку документации по планировке территории под возведение моста в рамках третьего этапа. В конце 2019-го она была готова. Заплатили на этот проект почти 150 тысяч рублей. Теперь приступают непосредственно к возведению мостового комплекса.

Что интересно, эта дорога соединит между собой Волгоград и Волжский и пройдет по территории Волго-Ахтубинской поймы. Все нюансы, уверяют, согласованы с экологами.

- Для обеспечения возможности отдыха водителей на данном участке дороги, в проекте предусмотрели устройство двух новых площадок отдыха, расположенных справа и слева от оси трассы, - гласит сообщение регионального комитета архитектуры и градостроительства. - При этом площадки будут располагаться за пределами земляного полотна дороги. Въезд и выезд с площадки отдыха на автомобильную дорогу предусмотрены раздельными с устройством переходно-скоростных полос.

Также в проекте предусмотрели освещение зон отдыха.

Строить эту часть мостового перехода тоже будут в несколько этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU