40% уходит на еду: волгоградцы тратят по 15 тысяч в месяц

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:20:42+03:00

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В среднем волгоградцы каждый месяц тратят на жизнь по 15 тысяч 97 рублей на каждого члена семьи. Такие данные приводит Волгоградстат, который подсчитал потребительские расходы домашних хозяйств в третьем квартале 2019 года. Причем львиная часть всех затрат у нас уходит на еду. Еще больше четверти наших расходов - это услуги - ЖКХ, транспорт, образование, медицина и другие.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, в структуре потребительских расходов волгоградцев затраты на продукты и питание вне дома составляют 39,3% на человека ежемесячно или 5933 рубля. На непродовольственные товары мы тратим треть всех денег - 33,2% или 5012 рублей, а вот на оплату услуг уходит 26,5% или четыре тысячи рублей в месяц на каждого члена семьи.

При этом на спиртное волгоградцы тратятся по минимуму. На покупку алкогольных напитков остается лишь 1% расходов – 150 рублей 97 копеек на человека в месяц. Это меньше трех литров пива или полбутылки водки.

Считали расходы путем выборочного обследования бюджетов домохозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU