2020-01-21T13:09:43+03:00
Происшествия

В Волгограде два бизнесмена за аферы с налогами лишились свободы и квартир

Предприниматели сэкономили на налогах 9 миллионов рублей, за что и поплатились
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот говорят же - «с государством шутки плохи», но все равно находятся те, кто думает, что сможет перехитрить систему, а потом горько жалеют. Как два волгоградских бизнесмена - фактический руководитель ООО «Фирма «Электра» Сергей Чечуй и директором этой организации Кирилл Кальный. Они сэкономили на налогах, а лишились всего - свободы, бизнеса и даже недвижимости.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, в 2015-2016 годах коммерсанты включили в декларации ложные сведения о закупке ленты капельного орошения и полиэтиленовой пленки у трех юрлиц. На этой афере сэкономили 9 миллионов рублей, которые должны были перечислить в бюджет в виде налогов.

Когда мошенничество вскрылось, на бизнесменов завели уголовное дело. Кальной получил 2 года колонии общего режима, Чечуй - 3 года. Волгоградцев отправили за решетку, однако, долг по налогам они так и не вернули. Поэтому прокурор Красноармейского района повторно обратился в суд, теперь уже потребовал взыскать ущерб.

- Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В целях обеспечения исполнения гражданского иска арестовано недвижимое имущество ответчиков, - уточняют в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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