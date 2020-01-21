В Волгограде ищут пропавшего подводного охотника

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:09:34+03:00

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С заявлением об исчезновении 50-летнего жителя Волжского обратился в полицию брат. Мужчина рассказал, что родственник еще 16 января уехал на подводную рыбалку и до сих пор не вернулся назад. Тревогу первым забил сын, который находится в путешествии за границей. Он не смог дозвониться до отца и попросил сделать это дядю.

Родные самостоятельно сумели отыскать машину подводного охотника – внедорожник «Грейт Вел». Он бросил ее в районе Спартановки ближе к ГЭС. Автомобиль оказался заперт.

Сейчас следователям предстоит изучить содержимое авто, на место вызвали водолазов. Известно, что перед Крещением спасатели проверяли дно в районе купели рядом с улице Грамши, но тела не находили. Бывали случаи, когда подводных охотники теряли ключи от авто и на общественном транспорте возвращались домой или просто ехали к друзьям на несколько дней. Родные надеются именно на эти варианты развития событий. Но высока вероятность того, что мужчина утонул.

Мужчина уже давно увлекался подводной охотой.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU