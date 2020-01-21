Волжанин расправился с отцом на глазах своих маленьких детей
Кровавой расправой закончился крещенский сочельник для семьи из Волжского. 30-летний мужчина убил своего отца.
Отец пришел в гости к сыну. Сначала разговаривали мирно, на столе были закуска и спиртное. Но чем больше пили, тем громче становился разговор. Отец стал учить своего сына уму-разуму, возмущаться его жизнью. Волжанин не выдержал и набросился на родственников. Он схватился за кухонный нож и несколько раз ударил жертву. Одно из ранений оказалось смертельным.
Вся эта сцена происходила на глазах его гражданской жены и двух маленьких детей, которые периодически выглядывали из соседней комнаты на кухню
Родные вызвали «скорую». Когда врачи приехали, пенсионер был еще жив. Но он потерял слишком много крови - спасти его не удалось. Медики вызвали полицию, которая и забрала убийцу в отдел. Вину свою волжанин не отрицал, правда, говорил, что дело все в алкоголе, а отца своего он любил.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд определил меру пресечения: подозреваемого взяли под стражу, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU