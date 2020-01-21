Волгоградцам пересчитают пособия на третьего ребенка: кому и сколько

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:16:22+03:00

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Депутаты Волгоградской областной думы внесли корректировки в Социальный кодекс региона: в 2020-м больше волгоградских семей получат пособия на третьего ребенка.

Поправки связаны с изменениями в федеральном законодательстве. В частности, в России изменили, так называемые, критерии нуждаемости.

- Если раньше социальную выплату на третьего ребенка получали только семьи, в которых доход был менее 1,5 кратной величины прожиточного минимума в регионе, то теперь на пособие могут претендовать те, у кого доход не ниже двухкратного (!) минимума, - поясняют "КП-Волгоград" в пресс-службе облдумы.

Отметим, что прожиточный минимум в Волгоградской области сейчас составляет 10794 рубля. То есть ранее, на пособие могли претендовать те, у кого доход составлял менее 14349 рублей на человека. Теперь получать смогут те, у кого доход - менее 21588 рублей на члена семьи.

Пособие в нашей области составляет - 8360 рублей.

- Таким образом, ежемесячные выплаты на третьего ребенка смогут получить еще почти полторы тысячи многодетных семей в регионе, - подсчитали в облдуме.

Это потребует дополнительных расходов из областного бюджета - свыше 20 миллионов рублей.

Кроме того, в Социальном кодексе расширили перечень получателей бесплатных социальных услуг. Теперь их смогут получать не только родители детей-инвалидов, но и те, у кого детки до 3 лет имеют особенности в физическом и умственном развитии.

- Областной бюджет 2020 года называют «детским», потому как почти третья его часть - более 33,6 миллиардов рублей - это как раз расходы, связанные с поддержкой материнства и детства, семей с детьми, - говорят в региональном парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU