Под Астраханью собака изуродовала лицо пятилетней девочки

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:09:36+03:00

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Когда семья москвичей приехала в августе на рыболовную базу в село Замьяны Енотаевского района, они рассчитывали отлично отдохнуть. С собой они взяли свою пятилетнюю внучку, чтобы ребенок подышал свежим воздухом и наелся настоящими арбузами и дынями. Но отдых превратился в большую трагедию. 28 августа девочка гуляла по территории турбазы. Ребенок увидел огромную собаку, охранявшую территорию. По какой-то причине дворняга приняла ее за угрозу и набросилась на нее. Пес несколько раз укусил малышку в лицо. Когда сотрудники и родные услышали крики, они бросились на помощь. Животное застрелили, а девочку увезли на «скорой» в ближайшую больницу в реанимацию. Там ей провели несколько операций. У нее диагностировали многочисленные рваные раны лица. Ребенку пришлось пережить не одну операцию. И лечение до сих пор продолжается. Шрамы могут остаться с маленькой москвичкой на всю жизнь.

- Следователям удалось собрать достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

Кроме того, родные девочки, скорей всего, будут требовать и моральной компенсации за изуродованное лицо ребенка. Но это уже после того, как завершится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU