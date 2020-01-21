2020-01-21T18:06:29+03:00
Происшествия

Вынесли приговор бывшему замглавы Волгограда, который пытался обмануть арестованного депутата

Его осудили за мошенничество в особо крупном размере
Екатерина МАЛИНИНА
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Приговор - 3 года тюрьмы. Фото: пресс-служба Волгоградского областного судаПриговор - 3 года тюрьмы. Фото: пресс-служба Волгоградского областного суда
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Некоторые нехорошие чиновники и депутаты обманывают не только народ. Но пытаются обмануть и друг друга. В Волгограде огласили приговор в отношении 54-летнего Андрея Доронина, который пытался выманить у арестованного депутата Зверева 15 миллионов рублей.

Весной 2019 года Андрей Доронин позвонил своему знакомому депутату Алексею Звереву. Мужчина находился под домашним арестом за крупное мошенничество в сфере автострахования, но пытался добиться через суд подписки о невыезде. Бывший заместитель мэра предложил приятелю вариант: за 15 миллионов он договаривается с нужными людьми, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Но для начала нужно 2,5 миллиона рублей, чтобы изменить меру пресечения.

Алексей Зверев думал долго и отправился в ФСБ.

- Он сообщил силовикам о выгодном предложении. Так что личная встреча бывшего депутата и бывшего чиновника проходила под наблюдением сотрудников УФСБ по Волгоградской области . – рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

При передаче денег Андрея Доронина задержали.

- Обвиняемый просил рассмотреть дело в особом порядке – его просьбу удовлетворили. А 21 января суд вынес приговор – 3 года колонии общего режима, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Напомним, депутат Гордумы Алексей Зверев вместе с коллегами по версии следствия организовали большой бизнес в сфере автострахования. Они "придумывали" ДТП и получали за них выплаты. Дело было поставлено на потом, а прибыль исчислялась миллионами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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