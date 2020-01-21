Вынесли приговор бывшему замглавы Волгограда, который пытался обмануть арестованного депутата

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:07:56+03:00

Его осудили за мошенничество в особо крупном размере

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Некоторые нехорошие чиновники и депутаты обманывают не только народ. Но пытаются обмануть и друг друга. В Волгограде огласили приговор в отношении 54-летнего Андрея Доронина, который пытался выманить у арестованного депутата Зверева 15 миллионов рублей.

Весной 2019 года Андрей Доронин позвонил своему знакомому депутат Алексею Звереву. Мужчина находился под домашним арестом за крупное мошенничество в сфере автострахования, но пытался добиться через суд подписки о невыезде. Бывший заместитель мэра предложил приятелю вариант: за 15 миллионов он договаривается с нужными людьми, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Но для начала нужно 2,5 миллиона рублей, чтобы изменить меру пресечения.

Алексей Зверев думал долго и отправился в ФСБ.

- Он сообщил силовикам о выгодном предложении. Так что личная встреча бывшего депутата и бывшего чиновника проходила под наблюдением сотрудников УФСБ по Волгоградской области . – рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

При передаче денег Андрея Доронина задержали.

- Обвиняемый просил рассмотреть дело в особом порядке – его просьбу удовлетворили. А 21 января суд вынес приговор – 3 года колонии общего режима, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU