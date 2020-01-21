2020-01-21T10:07:56+03:00
Происшествия

Вынесли приговор бывшему замглавы Волгограда, который пытался обмануть арестованного депутата

Его осудили за мошенничество в особо крупном размере
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Приговор - 3 года тюрьмы. Фото: пресс-служба Волгоградского областного судаПриговор - 3 года тюрьмы. Фото: пресс-служба Волгоградского областного суда
Изменить размер текста:

Некоторые нехорошие чиновники и депутаты обманывают не только народ. Но пытаются обмануть и друг друга. В Волгограде огласили приговор в отношении 54-летнего Андрея Доронина, который пытался выманить у арестованного депутата Зверева 15 миллионов рублей.

Весной 2019 года Андрей Доронин позвонил своему знакомому депутат Алексею Звереву. Мужчина находился под домашним арестом за крупное мошенничество в сфере автострахования, но пытался добиться через суд подписки о невыезде. Бывший заместитель мэра предложил приятелю вариант: за 15 миллионов он договаривается с нужными людьми, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Но для начала нужно 2,5 миллиона рублей, чтобы изменить меру пресечения.

Алексей Зверев думал долго и отправился в ФСБ.

- Он сообщил силовикам о выгодном предложении. Так что личная встреча бывшего депутата и бывшего чиновника проходила под наблюдением сотрудников УФСБ по Волгоградской области . – рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

При передаче денег Андрея Доронина задержали.

- Обвиняемый просил рассмотреть дело в особом порядке – его просьбу удовлетворили. А 21 января суд вынес приговор – 3 года колонии общего режима, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020-м начнут строить дорогу из Волгограда в Волжский через Волгу
40% уходит на еду: волгоградцы тратят по 15 тысяч в месяц
В Волгограде два бизнесмена за аферы с налогами лишились свободы и квартир
В Волгограде ищут пропавшего подводного охотника
Волжанин расправился с отцом на глазах своих маленьких детей
Волгоградцам пересчитают пособия на третьего ребенка: кому и сколько
Под Астраханью собака изуродовала лицо пятилетней девочки
Волгоградцев 26 января приглашают на мотокросс
Вынесли приговор бывшему замглавы Волгограда, который пытался обмануть арестованного депутата
В Михайловке будут судить водителя-наркомана, насмерть сбившего подростка
За сутки в ДТП на волгоградских дорогах пострадали двое подростков
Чемпионат по фигурному веловождению пройдет в Волгограде
Два волгоградца унесли с витрины три айфона, пока менеджер отвлекся на клиента
Число жалоб волгоградцев на открытые люки сократилось в 10 раз
В День студента на катке в пойме Царицы устроят диджей фест
Волгоград попал в ТОП-10 самых ленивых городов России
39 волгоградцев вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
За торговлю наркотиками в Волгограде томичу грозит 20 лет колонии
На Крещение в прорубь окунулись 3,5 тысячи волжан
Зарезала, ограбила и сожгла: за убийство астраханку отправили в колонию на 12 лет