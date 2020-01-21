В Михайловке будут судить водителя-наркомана, насмерть сбившего подростка

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:55:27+03:00

Водитель сбежал с места аварии и спрятался в кусты, а когда его оттуда достали стал грубить и хамить полицейским. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Михайловке под суд пойдет 42-летний местный житель, который в сентябре 2019-го насмерть сбил 17-летнего подростка. Следователи Михайловского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области собрали все доказательства его вины и уже направили уголовное дело в прокуратуру для утверждения ему обвинительного заключения.

Грозит этому горе-водителю от 5 до 12 лет лишения свободы. Срок, как видите, немаленький. Но и обвинение жесткое - по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как установили следователи, мужчина в момент наезда был в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, случилось это 24 сентября. Водитель на ВАЗ «211340» на скорости сбил парня, который возвращался домой и шел по обочине дороги. Юноша от полученных травм скончался на месте. А этот «убийца», испугавшись, бросил машину и спрятался в кусты, растущие у дороги. Именно там его и обнаружили полицейские, которых вызвали случайные свидетели происшедшего.

- Водитель свою вину так и не признал, - говорят в региональном СУ СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/733980" frameborder="0"></iframe> В Михайловке нетрезвый водитель насмерть сбил подростка.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU