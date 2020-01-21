В Михайловке будут судить водителя-наркомана, насмерть сбившего подростка
В Михайловке под суд пойдет 42-летний местный житель, который в сентябре 2019-го насмерть сбил 17-летнего подростка. Следователи Михайловского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области собрали все доказательства его вины и уже направили уголовное дело в прокуратуру для утверждения ему обвинительного заключения.
Грозит этому горе-водителю от 5 до 12 лет лишения свободы. Срок, как видите, немаленький. Но и обвинение жесткое - по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как установили следователи, мужчина в момент наезда был в состоянии наркотического опьянения.
Напомним, случилось это 24 сентября. Водитель на ВАЗ «211340» на скорости сбил парня, который возвращался домой и шел по обочине дороги. Юноша от полученных травм скончался на месте. А этот «убийца», испугавшись, бросил машину и спрятался в кусты, растущие у дороги. Именно там его и обнаружили полицейские, которых вызвали случайные свидетели происшедшего.
- Водитель свою вину так и не признал, - говорят в региональном СУ СК.
В Михайловке нетрезвый водитель насмерть сбил подростка.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU