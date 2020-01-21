За сутки в ДТП на волгоградских дорогах пострадали двое подростков

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:38:14+03:00

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Хуже всего, когда по вине нерадивых водителей на дорогах страдают дети, а за минувшие сутки сразу двое подростков получили ушиби и травмы в ДТП. Утром 20 января в больницу попала 14-летняя девочка, которая ехала в микроавтобусе «Луидор». 37-летний водитель так разогнался по проспекту Столетова в Краноармейском районе, что не успел затормозить перед едущим впереди «ВАЗ-21124» под управлением 34-летнего водителя. Удар хоть был и небольшой, но этого хватило, чтобы ребенок получил травму.

А в Волжском прямо у школы пострадал 12-летний мальчишка - его сбил внедорожник.

- 59-летний водитель «Ленд Ровер» сдавал задним ходом у МОУ СШ № 28 и совершил наезд на 12-летнего подростка, который стоял на проезжей части. В результате ДТП школьник обратился в медучреждение, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU