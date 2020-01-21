Два волгоградца унесли с витрины три айфона, пока менеджер отвлекся на клиента

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:21:21+03:00

Вор просто подошел к витрине и забрал из нее телефоны. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Наглость – второе счастье. Особенно для преступников. В салоне связи в торговом центре «Парк Хауз» Дзержинском районе украли мобильные телефоны. Причем сделали это открыто.

Двое мужчин кавказской внешности подошли к витрине. Один из них подобрал ключик к дверце, открыл ее, достал три телефона и спокойно вместе с товарищем вышел из помещения. Причем по пути криворукий преступник несколько раз уронил мобильники. Но это вызвало удивление только у одной из посетительниц. Менеджер, который, видимо, отвлекся на другого клиента, даже не заметил, что случилось.

Молодые люди знали, что воровать. Пропали Айфон ХS MAX 64ГБ, «Айфон 11 PRO 64ГБ», «Айфон 11PRO MAX 64ГБ. Их стоимость 267 тысяч рублей. Не исключено, что именно работнику, проворонившему кражу, придется возмещать ущерб.

Волгоградцев, кто видел момент кражи или знает преступников, просьба позвонить в отдел полиции №3 по телефону 36-60-60, или в УМВД по Волгограду: 93-01-11 или набрать «02».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/755842" frameborder="0"></iframe> Кавказцы украли айфоны в салоне связи.

Приметы воров:

Обоим по 25-30 лет. Один из них с бородой, плотного телосложения в зеленой куртке и вязаной шапке с козырьком. Второй более худощавый в куртке черного цвета.

Всем, кто знает этих мужчин, следует позвонить в полицию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU