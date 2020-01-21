Число жалоб волгоградцев на открытые люки сократилось в 10 раз

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:06:18+03:00

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Два года совместных усилий волгоградцев и «Концессии водоснабжения» и вот уже число открытых колодцев в Волгограде значительно уменьшилось. Число жалоб, которые поступают от горожан на «горячую линию» сократилось в 10 раз.

- Если в декабре 2018 года количество обращений об открытых колодцах могло достигать 300 в неделю, то уже в декабре 2019 года Контакт-центр получает не более 30 заявок, - рассказывают на предприятии. - А за последнюю неделю в компании зафиксировали всего 19 открытых колодцев на весь город.

А все благодаря акции «Закрой люк – спаси ребенка!», которую запустил концессионер. Волгоградцы активно отозвались на призыв компании и в 2018-м сообщили о 2232 открытых колодцах, в 2019-м - оставили 1435 заявок. Как видите, число жалоб падает.

Плюс «Концессии водоснабжения» пошли на «хитрость»: чтобы отбить желание у охотников за металлом воровать люки, они стали менять крышки на полимерные. Закупили 1490 люков на 3,2 миллиона рублей. Но, как оказалось, пункты приема металлолома покупают у воришек и такие люки. Стали менять тогда на чугунные, которые тяжелее унести. Компания закупила 267 чугунных тяжелых люков для установки на проезжей части, 239 легких чугунных для тротуаров, 214 бетонных люков для зеленой зоны и партию антивандальных.

ВАЖНО!

Заявку на открытый люк можно передать в круглосуточный Контакт-центр по телефону 606-600.

Кроме того, сотрудники компании принимают заявки от жителей в группах «Закроем люки, Волгоград!» во всех социальных сетях.

Сотрудники компании просят при обращении в водоканал максимально точно описывать местонахождение открытого люка, а при малейшем подозрении на совершающееся воровство немедленно звонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU