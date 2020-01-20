2020-01-20T20:37:51+03:00
Общество

Волгоград попал в ТОП-10 самых ленивых городов России

Город-герой занял девятую строчку рейтинга
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бытует мнение, что волгоградцы - депрессивные люди. Мол, не видят положительных перемен и часто жалуются на жизнь. И, возможно, в этом есть доля правды - чему радоваться, если Волгоград во всех рейтингах страны в числе аутсайдеров. Но эксперты агентства Zoom Market уверяют, что волгоградцы еще и ленивые. В их рейтинге ленивых городов Волгоград попал в «десятку» лидеров.

Как сообщают в агентстве, чтобы составить подобный рейтинг они опросили 2760 человек в 23 городах. Респондентам задавали четыре вопроса: «Вы можете назвать себя трудолюбивым человеком?», «Вы с удовольствием ходите на работу?», «Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия?» и «Вы считаете себя ленивым человеком?».

Говорят, в общей сложности ленивыми себя считают только 8% опрошенных. Больше всего ленивых оказалось в Липецке, Ростове-на-Дону и Воронеже. Они возглавляют рейтинг. Далее по списку следуют - Омск, Брянск, Оренбург, Уфа, Симферополь, Волгоград, и замыкает «десятку» Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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