2020-01-20T19:56:09+03:00
Общество

39 волгоградцев вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Всего от Волгоградской области было подано 1600 заявок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В этом году полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в ЮФО пройдет в Ростове-на-Дону 7-9 февраля. Отобрали 332 человека. Волгоградскую область там представят 39 управенцев. Именно они поборются за выход в финал. А всего от нашего региона было подано 1600 заявок.

- Полуфиналистам предстоит пройти контрольное тестирование и встретиться с потенциальными работодателями компаниями – партнерами конкурса, а также продемонстрировать свои управленческие компетенции в ходе индивидуальных и групповых заданий, - рассказывают в администрации региона.

300 конкурсантов по итогам полуфиналов получат образовательные гранты в размере 1 миллион рублей. А суперфинал пройдет 27–31 марта в Сочи. 100 победителей получат возможность стать участниками курса, разработанного для подготовки высшего кадрового резерва страны, а также им будут назначены наставники из числа ведущих управленцев России.

Напомним, что в 2018-м году двум волгоградцам удалось дойти до финана конкурса. А в 2019-м в итоговом состязании приняли пятеро волгоградцев, трое из них удостоились статуса победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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