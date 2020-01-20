2020-01-20T19:02:06+03:00
Происшествия

За торговлю наркотиками в Волгограде томичу грозит 20 лет колонии

У приезжего нашли почти 1 килограмм тяжелой «синтетики»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде под суд пойдет 22-летний житель Томской области. Парень приехал к нам не на экскурсию, а наркотиками торговать. За что и ответит теперь по полной: ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Молодой человек приехал в Волгоград в августе прошлого года. Приехал распространять у нас наркотики - по заданию «куратора», которого он нашел в интернете. Томич получал крупную партию, фасовал по мелким дозам и продавал через «тайники». У одной из закладок его и поймали полицейские. Было это 28 августа 2019-го.

- После задержания у обвиняемого, в тайниках и в арендованной им квартире было изъято 85 свертков, содержащих производное N-метилэфедрона общей массой около 250 граммов. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили тайник с очередной партией, которую должен был продать парень. В свертке были тяжелые синтетические наркотики массой более 971 граммов, - уточняют в прокуратуре.

Свою вину молодой человек полностью признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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