На Крещение в прорубь окунулись 3,5 тысячи волжан

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:49:07+03:00

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В Волгоградской области крещенские купания, можно сказать, прошли без происшествий. Если не считать волжанина, угнавшего автобус, чтобы добраться до купели. И за поимку хулигана надо отметить полицейских, которые в этот день обеспечивали безопасность в регионе. В Волжском больше всего людей пришли окунуться на городской пляж - на реку Ахтубу, где организовали подходы к воде, поставили палатки и сделали раздевалки. В пресс-службе мэрии Волжского подсчитали, что сюда ночью 19 января пришло более 700 человек.

- На берегу была развернута полевая кухня с горячим чаем, которым после купания могли согреться все желающие. А доставляли горожан на пляж автобусы № 40К, - уточняют в администрации.

В общей сложности участниками крещенских купаний в Волжском в этом году стали около 3,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU