Зарезала, ограбила и сожгла: за убийство астраханку отправили в колонию на 12 лет

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:12:53+03:00

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Сегодня Лиманский райсуд Астраханской области отправил 37-летнюю женщину в колонию общего режима на 12 долгих лет. Вердикт суровый, но то, что сделала эта астраханка, могло бы стать сюжетом для фильма ужасов. Эта «хрупкая» женщина зарезала, ограбила и сожгла своего знакомого.

Произошло это в октябре 2018-го в селе Бирючья Коса Лиманского района. Астраханка проживала с мужчиной. В ту ночь между ними вспыхнула ссора. Да такая, что в порыве гнева женщина схватила нож и нанесла «обидчику» 29 ударов в область туловища и шеи. От полученных ранений мужчина скончался.

- После этого, астраханка забрала деньги, которые были в доме, -более 1,2 миллиона рублей, и пыталась скрыть следу преступления. Женщина подожгла дом. Однако, следователи установили все события того дня. 24 октября ее задержали, -уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Суд признал женщину виновной по статье «Убийство, кража, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU