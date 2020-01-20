В Волгоградском планетарии будут показывать фильмы в формате 5К

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:21:21+03:00

Уже состоялся первый киносеанс в полнокупольном режиме

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Такого в Волгоградском планетарии вы еще не видели - теперь здесь показывают фильмы в полнокупольном режиме и в качестве 5К.

Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое поступило в Планетарий.

- Мультиформатная система включает 12 лазерных проекционных модулей, два видеосервера, специальное программное обеспечение для показа фильмов и лекций качества 5К. Цифровые установки создают виртуальную реальность с эффектом полного погружения в видеопространство. Демонстрируемое изображение проецируется сразу на весь купол диаметром 25 метров, - рассказывают «КП-Волгоград» о новинке в региональном комитете культуры.

Сегодня, 20 января, состоялся премьерный показ картины «Свет». Всего зрителям покажут шесть научно-популярных программ в совершенно уникальном формате: «Солнце: звезда нашей жизни», «Призрак Вселенной: в поисках темной материи», «Археоастрономия Мексики», «Два стеклышка: удивительный телескоп», «IBEX. В поисках края солнечной системы» и «Разноцветная Вселенная». Все фильмы продолжительностью 25-30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU