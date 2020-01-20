2020-01-20T17:05:53+03:00
Происшествия

В Астрахани все школы закрыли на карантин по гриппу

В Волгограде эпидпорог пока не превышен
Наталья ГЛАЗУНОВА
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в Астрахани эпидпорог по гриппу превышен уже на 46,7%.в Астрахани эпидпорог по гриппу превышен уже на 46,7%.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Если в Волгоградской области число «гриппующих» еще не превышает критичные отметки, то в соседней Астраханской области уже вовсю бушует эпидемия. Только за последнюю неделю в больницы с ОРВИ обратилось 7300 астраханцев - это на 17% больше, чем на прошлой неделе. А в Астрахани число заболевших увеличилось сразу на 34,2%. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Астрахани эпидпорог превышен уже на 46,7%, в том числе среди детей в возрасте 7-14 лет - на 24,6%. В связи с этим принято решение закрыть все учебные заведения Астрахани на карантин.

Пока школы закрывают на неделю - с 21 по 27 января включительно.

Опасность вызывает также ситуация с осложнениями, которые наблюдаются у заболевших гриппом.

- За неделю госпитализированы в инфекционные отделения и стационары области 556 человек с проявлениями ОРВИ, что составило 7,6% от общего числа обратившихся за медпомощью, - констатируют в астраханском Роспотребнадзоре.

Что касается Волгоградской области, по данным нашего управления, пока показатель заболеваемости всего населения ниже недельного эпидемического порога на 31%. Среди больных циркулируют респираторные вирусы - РС-вирус и риновирус, а также грипп типа В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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