В Волгограде нашли самую необычную вакансию в России

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:45:48+03:00

Изменить размер текста: A A

«Билетер в баню», «составитель предсказаний для печенья», «учитель английского языка-аниматор» - какие только вакансии о работе не встретишь на сайтах бесплатных объявлений. Пытаясь сэкономить работодатели часто пытаются совместить несколько должностей в одной и найти эдакого «многорукого многонога». Эксперты «Авито. Работа» проштудировали свою базу объявлений и выбрали ТОП-5 самых необычных. В их числе оказалась и вакансия из Волгограда. У нас разыскивают упаковщиков шампуня.

К счастью, заливать разлитый шампунь обратно в баночки не требуется. Нужны те, кто будет расфасовывать бутылки в коробки. При этом место работы находится не в Волгограде, набирают «вахтовиков». Почему работодатели решили, что именно волгоградцы справятся с этой работой лучше всех, неясно. Зато платить обещают хорошо - от 70 тысяч рублей. И даже оплачивают проживание, питание и возить их к месту работы будут на корпоративном транспорте. Заманчиво, конечно, но шампунь после такой работы сниться будет…

В «пятерку» самых необычных также попали «актер-водитель», которого ищет Воронежский кукольный театр и «мастер по склейке коробок» в Москве. В Калуге разыскивают «билетера в баню» за 1 тысячу рублей за смену. Замыкает этот ТОП-5 «переводчик таджикского языка», который очень требуется столичному работодателю, чтобы переводить о чем болтают таджики на судебных заседаниях в районных судах Москвы. Платить ему, кстати, обещают 50 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU