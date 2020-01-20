В Волжском семеро студентов колледжа получили реальные сроки за распространение наркотиков

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:24:46+03:00

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Предложение о работе с высоким заработком трем студентам одного из колледжей пришло через соцсети. Автор предлагал зарабатывать тысячи рублей в день, а делать придется совсем не много. Фасовать товар, забирать его с указанного места и делать закладки. Молодые люди долго не думали – уж очень хотелось жить красиво и с деньгами в кармане. Они с согласия нанимателя предложили присоединиться к ним еще четырем знакомым. Все были учащимися одного ссуза.

Все общение происходило через интернет – оттуда они получали задание. У ребят появились деньги, многие сразу же купили себе вещи, стали вести красивую совсем не студенческую жизнь. У родителей даже подозрений не возникло, как зарабатывают их дети.

Последнее ЦУ прислали им в октябре 2018 года. Парни должны были забрать оптовую партию весом 300 граммов в Красноармейском районе для дальнейшей реализации. Их задержали сотрудники УФСБ по Волгоградской области совместно с полицией в одном из гаражей Волжского, где они раскладывали наркотик по пакетикам.

- Четверым участникам группировки дали 4 года тюрьмы – когда они занимались сбытом, им не было и 18. Еще трое получили по 7 лет колонии строгого режима, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU