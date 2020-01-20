2020-01-20T15:11:23+03:00
Происшествия

Прокуратура Волгограда заблокировала сайты, где торговали дипломами

На этих ресурсах можно было и водительские права купить без экзаменов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Интернет называют «большой свалкой», и здесь действительно можно найти что угодно - есть даже сайты, на которых продают дипломы об образовании или, например, водительские права. Причем от покупателей не требуют ни регистрации, ни пароля - доступ свободен для всех желающих. Лишь бы деньги платили. Ежедневно сотрудники Волгоградской областной прокуратуры мониторят интернет на выявление подобных ресурсов. Вот еще несколько таких «интернет-магазинов» обнаружили прокуроры Дубовского района.

- По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» распространение подобной информации запрещено. Поэтому прокурор Дубовского района обратился с иском в суд о запрете к доступу на эти сайты. Суд иск одобрил и вынес решение об их блокировке. После вступления решений суда в законную силу они будут являться основанием для блокирования сайтов органами Роскомнадзора, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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