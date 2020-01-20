В Волгограде дирекцию пивзавода будут судить за спрятанные 145 миллионов рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:43:13+03:00

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В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении директора крупного пивоваренного предприятия и его знакомой бизнес-вумен. Им предстоит ответить за сокрытие денежных средств и пособничество в сокрытии.

У компании ООО «ЩИТ» (у фирмы одна электронная почта и адрес фактического нахождения с Пивоваром) многомиллионная задолженность по налогам. Счета арестованы и любые операции по ним запрещены. Чтобы деньги от контрагентов не уходили в счет долга директор, по версии следствия, придумал схему. Он попросил свою знакомую побыть временным банком для денег компании. Именно на ее счета приходили расчетные деньги от оптовиков. Таким образом фирма смогла скрыть 145 миллионов налогов.

- Сейчас в отношении двух обвиняемых выбрана мера пресечения – оба находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгорадской области.

ИСТОЧНИК KP.RU