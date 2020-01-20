В Волгограде два школьника забили мужчину до смерти палкой за отказ дать прикурить

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:17:06+03:00

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Подростки бывают жестоки не только на словах и не только по отношению к своим родителям. К сожалению, некоторые школьники выплескивают свою агрессию совсем по-другому. В Среднеахтубинском районе нашли убийц 61-летнего мужчины. Ими оказались подростки.

Тело пенсионера нашли в мае 2019 года на пустыре города Краснослободска. Мужчина умер от множественных переломов и разрывов внутренних органов – его забили до смерти. Найти преступников по горячим следам не удалось. Началась кропотливая работа следователей: изучение улик, опрос немногочисленных очевидцев. Несколько человек говорили о двух подростках, которых видели в этом районе. Сотрудникам СК удалось выйти на двух друзей. Подросткам 13 и 16 лет.

Товарищи гуляли по Краснослободску 30 апреля 2019 года, когда попросили у прохожего прикурить. Но мужчина не курил, поэтому отказал. Тон школьникам не понравился – слишком резко. Они повалили волгоградца на землю и стали бить по нему палкой. Экзекуция длилась несколько минут – до тех пор, пока жертва не перестала дышать. Затем они нашли тележку, на которую погрузили тело и вывезли на пустырь.

13-летний подросток не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу возраста. Так что по части 4 статьи 111 УК РФ будет отвечать только его 16-летний товарищ. Он кстати, на учете в ПДН не состоял, а вот малолетний друг уже был несколько раз пойман на кражах и прочих преступлениях. Скорее всего его поместят в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.Оба школьника из неблагополучных семей.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU