2020-01-20T13:19:00+03:00
Происшествия

Под Астраханью подросток пошел на новую кражу после беседы в полиции по поводу предыдущей

Школьник состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних
Екатерина МАЛИНИНА
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Подростку предстоит ответить за два преступления.Подростку предстоит ответить за два преступления.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Заявление о краже поступило в полицию Ахтубинска от дирекции одного из почтовых отделений. Кто-то ночью отогнул решетку и унес два смартфона, компьютер, шоколадные батончики, банки с вареньем. Оперативники выехали на место ЧП, сняли пальчики. После проверки их по базе стало понятно, кто вор: 15-летний школьник, который уже не первый раз попадается на кражах. Подросток состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчишку вызвали для беседы в полицию. С ним долго разговаривали, рисуя перспективы его будущей жизни, если он не бросит воровать. Паренек охотно со всем соглашался, раскаялся и обещал подобным не заниматься, а вести честную жизнь.

Правда, уже через полчаса по дороге домой зашел в магазин для охотников и рыболовов. Он пытался вынести из него два перочинных ножа, пневматический пистолет, четыре газовых баллончика к нему и столько же упаковок с шариками для стрельбы. Но продавцы заметили пронырливого мальчишку и остановили на выходе. Они вызвали полицию, и подросток снова оказался в отделе.

- По фактам совершения кражи и попытки совершения кражи возбуждены уголовные дела, - рассказали «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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