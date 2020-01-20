2020-01-20T11:55:03+03:00
Общество

Волгоградец через суд доказал право на звание «Ветеран труда»

Соцзащита отказывала мужчине на основании трудовой книжки
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина теперь имеет право на льготы.Мужчина теперь имеет право на льготы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В прокуратуру Ворошиловского района обратился волгоградец. Мужчина рассказал, что ему в соцзащите отказали в праве на звание «Ветерана труда». Дело в том, что в 1976 году он получил награду «Победитель социалистического соревнования». Ему выдали удостоверение и знак. Но записи в трудовой книжке об этом не было, и в данных Госархива также отсутствовала бумага о достижении волгоградца. На основании этого работники и дали просителю от ворот поворот.

Но прокуратура смогла доказать, что мужчина не виноват, что начальство в свое время забыло внести в трудовую книжку его награду: неправильное оформление работодателем трудовой книжки не должно ущемлять прав и законных интересов истца.

- Ворошиловский районный суд встал на сторону истца. Мужчина получил звание «Ветеран труда», - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Теперь пенсионер имеет полное право на соответствующие льготы. Решение еще может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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