Волгоградцам предлагают стать волонтерами на ультрамарафоне

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:09:44+03:00

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Ультрамарафон Elton Ultra - один из самых известных в стране и один из сложных в мире. Проходит он в зоне полупустыни возле озера Эльтон Палласовского района Волгоградской области. Чтобы провести его на достойном уровне организаторам нужны помощники – волонтеры. Уже сейчас идет отбор тех, кто будет помогать участникам и на старте и во время забега. На данный момент пришло около 600 заявок из 15 городов страны. В апреле определят 275 счастливчиков.

Организаторы будут смотреть на опыт волонтеров, на умение общаться, на знание иностранного языка, стрессоустойчивость, физическую подготовку – ведь ультрамарафон проходит в жестких погодных условиях.

Заявку можно отправить в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Когда она пройдет отбор, кандидата пригласят на собеседование.

Elton Ultra состоится 30-31 мая. Спортсменам предлагают попробовать себя на разных дистанциях: от 11 до 201 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU