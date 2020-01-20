Волгоградцам предлагают стать волонтерами на ультрамарафоне
Ультрамарафон Elton Ultra - один из самых известных в стране и один из сложных в мире. Проходит он в зоне полупустыни возле озера Эльтон Палласовского района Волгоградской области. Чтобы провести его на достойном уровне организаторам нужны помощники – волонтеры. Уже сейчас идет отбор тех, кто будет помогать участникам и на старте и во время забега. На данный момент пришло около 600 заявок из 15 городов страны. В апреле определят 275 счастливчиков.
Организаторы будут смотреть на опыт волонтеров, на умение общаться, на знание иностранного языка, стрессоустойчивость, физическую подготовку – ведь ультрамарафон проходит в жестких погодных условиях.
Заявку можно отправить в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Когда она пройдет отбор, кандидата пригласят на собеседование.
Elton Ultra состоится 30-31 мая. Спортсменам предлагают попробовать себя на разных дистанциях: от 11 до 201 километра.
ИСТОЧНИК KP.RU