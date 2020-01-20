На Крещение астраханец устроил дебош возле купели и подрался с казаками

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:42:09+03:00

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В ночь с 18 на 19 января тысячи жителей Астрахани пришли к обустроенным купелям, чтобы совершить обряд Крещения. Мотивы были у всех разные. Кто-то хотел получить благодать, кто-то испытывал силу воли, а кто-то мечтал сделать селфи на фоне креста. Нашлись и такие, кто пришел к месту окунания уже изрядно набравшись, видимо отмечая большой церковный праздник.

Один из пьяных астраханцев пытался пробраться к купели, но его остановили: не дай бог утонет. Мужчина сильно возмутился и стал выражаться нецензурно, а когда ему сделали замечание, захотел разобраться с обидчиками. Казаки, которые дежурили в этот вечер возле всех купелей, пытались его усмирить. Держали, пока не подошли полицейские. Правда, пьяница оказался весьма прытким и умудрился ударить в лицо одному из казаков. Стражи порядка дебошира доставили в отдел полиции.

- В отношении астраханца составили административный протокол и оштрафовали на 1200 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

Пострадавший казак пока в полицию с заявлением не обращался. Видимо, решил, что не стоит придавать «ранение» огласке.

ИСТОЧНИК KP.RU