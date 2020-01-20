2020-01-20T09:03:08+03:00
Происшествия

В Астрахани арестовали партию браконьерского сома весом 16 тонн

Рыбу везли по подложным документам
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Рыбу везли через всю страну. Фото: УФСБ по Астраханской области.Рыбу везли через всю страну. Фото: УФСБ по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Силовики готовили эту операцию не одну неделю. Было известно, что на территории Астраханской области активно продают занесенного в Красную книгу РФ сома Солдатова. Эта разновидность рыбы находится на грани вымирания, а обитает на Дальнем Востоке. Ее истребляли браконьерским способом. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось изъять крупную партию и задержать поставщиков.

Рыбаки ловили сомов в зимовальных ямах и сдавали организатору. По подложным товарно-сопроводительным документам и ветеринарным справкам ее везли через всю страну несколько суток из Хабаровского края в Астраханскую область. Машины были оборудованы специальными холодильниками. У гурманов деликатес пользовался большой популярностью.

Сотрудникам УФСБ по Астраханской области удалось изъять 16 тонн рыбы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетных волгоградцев стало больше
На Крещение астраханец устроил дебош возле купели и подрался с казаками
В Астрахани арестовали партию браконьерского сома весом 16 тонн
«Ротор» начал новый год с поражения и лишился трех игроков
В 2020-м в Волгоградской области обновят 1300 гектаров леса
В Астраханской области отравились алкоголем 425 человек
Уснула за рулем: на юге Волгограда автоледи на иномарке улетела в кювет
В Волжском за 660 миллионов рублей отремонтируют восемь дорог и одну построят новую
За год в перинатальном центре Волгограда появилось на свет 52 двойни
Волгоградец просит за счастливый автобусный билет 200 тысяч рублей
В Астраханской области поминки закончились поножовщиной
Презентовали тизер нового фильма о волгоградском земляке - Алексее Маресьеве
Губернатор Астраханской области окунулся в проруби
Губернатор Бочаров на Крещение отправился в храм
В Волжском мошенник навязывал пенсионерам неизвестные лекарства
У храмов и купелей на Крещение будут дежурить 500 полицейских
В Волгограде стоматолог перечислила мошенникам 310 тысяч за криптовалюту
В Волгограде студента задержали за контрабанду стероидов
Студентов на Татьянин день приглашают в интерактивный музей
Ребенка сбили на «зебре» на севере Волгограда
В Волгоградской области построят еще три площадки для санавиации
200 тысяч нарушений ПДД должны поймать фотоловушки на волгоградских дорогах в 2020 году
В Волгограде прощаются с прозаиком Владимиром Першаниным
Волгоградцы в 2019-м стали чаще летать на юг России
Ректором волгоградской физакадемии стал Якимович
В Астрахани маршрутки подорожали до 50 рублей
Волгоградке грозит три года колонии за "резиновый дом" с мигрантами
На астраханской трассе в жуткой аварии погибла девушка, еще двое в больнице
В 2019 волгоградцам вернули почти шесть миллионов рублей за некачественные услуги ЖКХ