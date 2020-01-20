В Астрахани арестовали партию браконьерского сома весом 16 тонн

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:03:08+03:00

Рыбу везли через всю страну. Фото: УФСБ по Астраханской области.

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Силовики готовили эту операцию не одну неделю. Было известно, что на территории Астраханской области активно продают занесенного в Красную книгу РФ сома Солдатова. Эта разновидность рыбы находится на грани вымирания, а обитает на Дальнем Востоке. Ее истребляли браконьерским способом. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось изъять крупную партию и задержать поставщиков.

Рыбаки ловили сомов в зимовальных ямах и сдавали организатору. По подложным товарно-сопроводительным документам и ветеринарным справкам ее везли через всю страну несколько суток из Хабаровского края в Астраханскую область. Машины были оборудованы специальными холодильниками. У гурманов деликатес пользовался большой популярностью.

Сотрудникам УФСБ по Астраханской области удалось изъять 16 тонн рыбы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU