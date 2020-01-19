2020-01-19T23:54:56+03:00
Спорт

«Ротор» начал новый год с поражения и лишился трех игроков

Волгоградцы уступили в товарищеском матче болгарскому «Этару» со счетом 1:2
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Сегодня, 19 января, «Ротор» провел первую игру в новом 2020 году. К сожалению, первый блин оказался комом - на сборах с Турции сине-голубые проиграли болгарскому ФК «Этар» со счетом 1:2.

Надо сразу сказать, что в этом матче на поле не выходили Никита Муромский и Эдуард Булия, которых оставили в запасе, а также Алексей Евсеев и Анзор Саная, у которых имеются микротравмы и тренеры решили не рисковать их здоровьем.

Впрочем, первый тайм волгоградцы начали хорошо. На поле вышли 9 игроков основного состава и три новичка, которые сейчас находятся на просмотре у тренерского штаба. Почти под «занавес» - на 40-й минуте - «Ротор» сумел открыть счет.

- После подачи с левого фланга от Виталия Денисова выше всех в штрафной площади болгарского клуба оказался Серченков, который переправил мяч в дальний угол ворот - 1:0, - описывают гол волгоградцев в пресс-службе клуба.

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Гол Серченкова в матче Ротор - Этар (Болгария) - 1:2 #ЗаРотор
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Во втором тайме тренер выпустил другой состав, чтобы посмотреть в игре всех футболистов. Сине-голубые держались почти до последнего, но за пять минут до финального свистка арбитра, пропустили. Ворота Никиты Репина после подачи углового поразил Иван Петков. Видимо, этот гол выбил волгогралцев из равновесия, потому как на последней минуте Илья Ионов отправил мяч в собственные ворота, после несогласованных действий с Никитой Репиным.

Конечно, такой результат не устроил тренерский штаб, и новый наставник команды Александр Хацкевич отправил домой из Турции сразу трех игроков: полузащитника Артема Самсонова и голкиперов Мирослава Лобанцева, Владислава Прыткова.

- Прытков присоединится к «Ротору-2» и начнет с ним подготовку к возобновлению Первенства-ПФЛ в Волгограде. Самсонов и Лобанцев отправлены домой по результатам прохождения медосмотра, - уточняют в СК «Ротор».

Ротор - Этар (Болгария)1:2. Обзор матча..

СТАТИСТИКА МАТЧА

«Ротор» - «Этар» (Болгария) - 1:2 (1:0)

Голы: Серченков, 40 - Петков, 85; Ионов, 93 (автогол).

Состав на первый тайм: Нестеренко, Денисов, Байрыев, Удалый, Пискунов, Алейник, Песегов, Горбунов, Серченков, Шпитальный, Галаджан.

Состав на второй тайм: Репин, Попов, Ионов, Каретник, Макаров, Ткачук, Полубояринов, Фатуллаев, Султонов, Николаев, Муллин.

«Этар»: Господинов, Илиев, Дюлгеров, Станоев, Скерлев, Огнянов, Кацаров, Пехливанов, Боджадж, Стоянов, Мартинович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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