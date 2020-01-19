2020-01-19T16:11:20+03:00
Общество

В 2020-м в Волгоградской области обновят 1300 гектаров леса

В прошлом году число посаженных деревьев впервые превысило число вырубленных и погибших
Наталья ГЛАЗУНОВА
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. К 2024 году площадь лесовосстановления в регионе увеличится до 1700 гектаров.. К 2024 году площадь лесовосстановления в регионе увеличится до 1700 гектаров.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В последние годы волгоградские власти наконец-то обратили внимание на проблему исчезающих в регионе лесов. За десятилетия было уничтожено столько деревьев, что восстанавливать придется долго. Благо подключилась общественности: в 2019-м общими усилиями в области провели ряд акций по высадке зеленых насаждений, и результат налицо - площадь восстановленных лесов в Волгоградской области превысила площадь вырубленных и погибших. Но работы еще много. Об этом говорили сегодня на заседание Совета руководителей представительных органов муниципальных образований Волгоградской области при облдуме.

Сейчас в Волгоградской области действуют 10 лесных питомников. В планах – к 2024 году создать ещё четыре питомника и полностью обеспечить потребности лесовосстановления на территории региона собственным посадочным материалом.

Как сообщают в пресс-службе Волгоградской облдумы в 2020 году все работы в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта по сохранению лесов планируется обновить молодыми насаждениями территорию площадью 1300 гектаров. К 2024 году площадь лесовосстановления увеличится до 1700 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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