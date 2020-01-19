В Астраханской области отравились алкоголем 425 человек

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:00:16+03:00

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В Астраханской области, судя по статистике регионального Роспотребнадзора, почти ежедневно люди травятся алкоголем. Так, за минувший год в больницы с отравлением спиртосодержащей продукции попали 425 астраханцев. И в последнее время часто стали фиксироваться случаи отравления всевозможной «бормотухой». В частности - «спиртом неуточненным» - денатуратом, одеколоном и парфюмом, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем, - а также метанолом, сивушным маслом, пропанолом и другими спиртами.

Большую часть этих «алкоголиков» врачам удалось спасти, но 49 человек все же скончались, напившись такого «спиртного». Но есть и хорошая новость - это почти в два раза меньше, чем в 2018-м, когда от алкогольного отравления скончались 78 человек.

- В 2019-м в ходе проверок магазинов, где торгуют алкогольной продукцией, выявили две бракованные партии. За нарушения в ходе реализации наложены семь штрафных санкций, - отчитываются в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU