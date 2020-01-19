Уснула за рулем: на юге Волгограда автоледи на иномарке улетела в кювет

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:06:44+03:00

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Крещенское утро 19 января не для всех волгоградцев оказалось благостным: пока одни смывали грехи в организованных купелях, в Красноармейском районе Волгограда произошла авария, в которой пострадала женщина. Произошло это на въезде в город по улице Довженко. Как сообщают очевидцы, что «Хюндай Солярис» на скорости улетел с дороги в кювет. И лишь по счастливой случайности машине не перевернулась и обошлось без смертельных исходов. Говорят, за рулем иномарки была женщина. Автоледи уснула и вот результат.

«Наверно всю ночь была на службе в храме по поводу Крещения, вот и уснула за рулем по дороге домой», «Хорошо хоть своим сном никого не убила», - комментируют происшедшее волгоградцы.

ghest_vlg В Волгограде женщина на иномарке улетела в кювет

Женщину-водителя увези в больницу с места ДТП.

А накануне в Волжском чуть не попали на больничную койку водитель и 57-летняя женщина пассажир «Шкоды Октавия», причемне по своей вине, а из-за горе-водителя «ГАЗели». 52-летний мужчина за рулем ГАЗ 322132» не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки и врезался в нее. Благо скорость была не большой, и люди отделались ушибами и испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU